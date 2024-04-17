Політика

Атаки дронів на російський радіолокаційний об’єкт перетнули одну з “червоних ліній” Путіна, – Newsweek

17 Квітня 2024 19:36
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Українські безпілотники завдали ударів по 590-му окремому радіотехнічному центру військової частини 84680 у місті Ковилкіно. Це в Республіці Мордовія, приблизно за 360 миль від українського кордону, пише Newsweek.

У цьому місці розташована загоризонтна радіолокаційна станція 29Б6 “Контейнер”, яка є частиною російської мережі розвідки і раннього попередження про повітряно-космічний напад, зокрема за допомогою балістичних ракет. За повідомленнями українських ЗМІ, під час атаки було пошкоджено будівлю командного пункту, а російська влада заявила, що було збито два безпілотні літальні апарати.

“Українська правда” з посиланням на неназване джерело в розвідці повідомила, що результати удару ще оцінюються.

Newsweek звернувся за коментарями до Міністерства оборони Росії і Кремля електронною поштою. Якщо було порушено радіолокаційну систему “Контейнер”, то удари могли відповідати одній з “умов, що визначають можливість застосування Російською Федерацією ядерної зброї”, як зазначено в указі президента від 2020 року.

До них належать “отримання достовірної інформації про запуск балістичних ракет по території Російської Федерації та (або) її союзників” і “застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження по території Російської Федерації та (або) її союзників”.

Серед інших критеріїв перераховано “вплив противника на критично важливі державні або військові об’єкти Російської Федерації, вихід яких з ладу призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил” і “агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави”.


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