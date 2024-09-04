Суспільство

Атака РФ на Україну: Польща заявила про ще одну “напружену” ніч для своєї ППО
4 Вересня 2024 08:33
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польща, ппо
Прапор Польщі / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Польща вранці піднімала свої винищувачі біля східного кордону через атаки на західні регіони України.

Про це на X (Twitter) повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (DORSZ).

“Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України”, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов’язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.

DORSZ підкреслює, що востаннє така підвищена активність російської авіації дальнього радіусу дії була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня.

“Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП постійно контролює ситуацію”, – запевнили у відомстві.


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