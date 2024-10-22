Кримінал

Атака на Суми: внаслідок влучання у житлові будинки загинуло 3 людей, серед них дитина
22 Жовтня 2024 08:25
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загиблі, суми
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внаслідок російської дронової атаки на Суми уночі 22 жовтня загинуло троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram

 “Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина”.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих “Шахедів”. Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми – вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об’єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.


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