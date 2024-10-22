Атака на Суми: внаслідок влучання у житлові будинки загинуло 3 людей, серед них дитина

Внаслідок російської дронової атаки на Суми уночі 22 жовтня загинуло троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram

“Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина”.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих “Шахедів”. Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми – вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об’єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.