Кримінал

Атака на столицю: В Києві пошкоджено і згоріло 28 автівок

8 Травня 2023 07:56
23
читать на русском →
бпла, київ

Київська міська військова адміністрація надала оперативну інформацію щодо наслідки повітряноі атаки на столицю.

«Оновлення інформації наслідків нічної повітряної атаки. В Святошинському районі столиці:

  • ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.
  • зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;
  • є падіння уламків на проїжджу частину.
  • травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога;

В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.
Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється», – Сергій Попко, начальник КМВА.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Травня 2023 08:30
9

За добу внаслідок обстрілу Харківської області поранено 8 людей
8 Травня 2023 08:45
0

За добу вбито 540 рашистів, збито 42 дрони
8 Травня 2023 07:11
20

Експерти сумніваються у здібності РФ до оборони на всьому фронті
8 Травня 2023 06:59
24

Сили оборони знищили 35 “шахедів” з 35
8 Травня 2023 06:50
71

Вночі по Україні знову нанесено ракетний удар
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки