Атака на столицю: В Києві пошкоджено і згоріло 28 автівок

Київська міська військова адміністрація надала оперативну інформацію щодо наслідки повітряноі атаки на столицю.

«Оновлення інформації наслідків нічної повітряної атаки. В Святошинському районі столиці:

ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.

зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;

є падіння уламків на проїжджу частину.

травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога;

В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється», – Сергій Попко, начальник КМВА.