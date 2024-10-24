Кримінал

Атака на Куп’янськ: кількість поранених зросла до дев’яти
24 Жовтня 2024 13:31
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куп'янськ, обстріли
Наслідки удару / Telegram Олег Синєгубов

24 жовтня окупанти атакували місто Куп’янськ Харківської області, влучивши біля місцевого ринку. В результаті удару була зруйнована двохповерхова торгівельна будівля та пошкоджено торгівельні кіоски, з-під завалів деблокували жінку у важкому стані, 9 людей було поранено.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Нацполіція.

“Близько 10.00 години окупанти вдарили по м. Куп’янськ. Ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку”.

За його словами, попередньо, загинули двоє мешканців, Щонайменше троє поранених. “Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються”, – зазначив очільник ОВА.

Пізніше Синєгубов уточнив, що інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася.

Він повідомив, що внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи. З-під завалів деблокували жінку у важкому стані.

Частково була зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та  скління вікон нежитлових будівель.

За даними Національної поліції, окупанти вдарили по Куп’янську, попередньо, ОДАБ-1500. Місцеві мешканці опинилися в епіцентрі удару. П’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За даними Синєгубова, станом на 13.00 кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп‘янську зросла до 9. Травмовані віком від 40 до 71 року.

Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у важкому стані, троє — в середньому.


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