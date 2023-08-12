Кримінал

Атака на Кримський міст продовжується

12 Серпня 2023 15:34
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Жителі Керчі повідомляють про щонайменше 8 вибухів. Над мостом знову ставлять димову завісу. Рух транспорту перекритий.

Глава анексованого півострова повідомив, що над Керченською протокою було збито ще одну ракету.


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