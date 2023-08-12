Атака на Кримський міст продовжується

Жителі Керчі повідомляють про щонайменше 8 вибухів. Над мостом знову ставлять димову завісу. Рух транспорту перекритий.
Глава анексованого півострова повідомив, що над Керченською протокою було збито ще одну ракету.
Жителі Керчі повідомляють про щонайменше 8 вибухів. Над мостом знову ставлять димову завісу. Рух транспорту перекритий.
Глава анексованого півострова повідомив, що над Керченською протокою було збито ще одну ракету.
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