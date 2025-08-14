        Суспільство

        Атака дронів на Бєлгород і вибух у Ростові: є поранені

        Галина Шподарева
        14 Серпня 2025 13:06
        Місце удару БпЛА в Бєлгороді / Фото: В’ячеслав Гладков
        Місце удару БпЛА в Бєлгороді / Фото: В’ячеслав Гладков

        Сьогодні, 13 серпня, у Росії в Бєлгороді та Ростові-на-Дону лунали вибухи. У Бєлгороді дрон влучив поряд з адмінбудівлею, у Ростові внаслідок роботи РЕБ безпілотник влучив у дах будинку.

        Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

        Як повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, унаслідок удару по Бєлгороду постраждали троє людей. У результаті удару загорівся легковий автомобіль, пожежу ліквідували співробітники МНС. На місці працюють оперативні служби.

        Вдень у центрі Ростова-на-Дону також прогримів вибух. Місцеві пабліки опублікували відео та фото з пошкодженнями будівлі. За повідомленнями, інцидент стався в районі Ворошиловського проспекту. Раніше в області оголосили режим ракетної небезпеки.

        За словами місцевого губернатора, поранення дістали 13 людей, які потребували госпіталізації. За попередніми даними, безпілотник влучив у дах житлової багатоповерхівки, ймовірно, під дією засобів радіоелектронної боротьби.


