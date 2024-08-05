Суспільство

Атака дронів на аеродром «Морозовськ» в РФ: знищені СУ-34 і склад боєкомплектів
5 Серпня 2024 11:12
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гур, рф
Ілюстративне фото / Рос.ЗМІ

В результаті атаки українських дронів на російський аеродром «Морозовськ» було знищено СУ-34 і склад БК.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Дані космічної розвідки свідчать – внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії «Морозовск» у Ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «Морозовск», розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

 


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