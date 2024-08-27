Суспільство

Артилерія морпіхів отримала на озброєння вітчизняні САУ “Богдана”
27 Серпня 2024 16:30
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Артилерійські підрозділи морської піхоти озброїли колісними самохідними артилерійських установками “Богдана” українського виробництва.

Фото тренувань артилеристів опублікувала пресслужба 32 окремої артилерійської бригади.

“Поки одні артилерійські підрозділи військової частини виконують бойові завдання на фронті, інші навчаються, готуються, вивчають всі тонкощі військової справи, з притаманною всім артилеристам увагою та відповідальністю”, – йдеться у дописі бригади.

САУ “Богдана” на озброєнні артилерії морської піхоти / Фото: 32 ОАБр

Згідно з офіційною заявою Президента України Володимира Зеленського, в травні цього року українська оборонна промисловість вийшла на темпи виробництва 10 самохідних гаубиць “Богдана” на місяць.


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