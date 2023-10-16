“Армії дронів” встановила новий рекорд: 428 одиниць знищеної техніки за тиждень

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив повідомлення, в якому розповідає, що протягом минулого тижня “Армія дронів” уразила рекордну для себе кількість техніки російських окупаційних військ.

“Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень.

Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання.

Дякую нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів”, – зазначив Федоров.