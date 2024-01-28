Кримінал

Армія РФ знову завдала удару по промисловому об’єкту у Кременчуці

28 Січня 2024 20:59
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кременчук

Сьогодні близько 20.00 у Кременчуці чули звуки вибухів.

Повітряна тривога в області була оголошена о 19.57.

За інформацією Повітряних сил, ворог застосував балістичне озброєння зі східного напрямку.

Також жителі Полтави чули звуки вибухів.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі повідомив, що за попередньою інформацією ворог поцілив у промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі.

Нагадаємо, ввечері 27 січня російська армія поцілила двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому об’єкту в Кременчуцькому районі.


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