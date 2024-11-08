Кримінал

Армія РФ вдарила по Харкову КАБами: є влучання у багатоповерхівку та поранені
8 Листопада 2024 07:30
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обстріл, харків
Наслідки атаки / Telegram

У ніч на 8 листопада Харків зазнав масованої атаки російських авіабомб КАБ, внаслідок якої постраждали 25 осіб, зокрема немовля, а також було частково зруйновано багатоповерхівку. 

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Суспільне Харків.

Перші вибухи пролунали після 3:30. Як повідомив Ігор Терехов, удари припали на центральну частину міста та один із «спальних» районів. Частково зруйновано кілька поверхів 12-поверхового будинку у Салтівському районі, де виникла пожежа. Під завалами залишалися люди, рятувальники розпочали пошуково-рятувальну операцію.

За даними Олега Синєгубова у Салтівському районі пошкоджено під’їзд 12-поверхівки з 1-го по 3-й поверх, постраждали 5 автомобілів, житлові будинки поблизу та виходи станції метро. Евакуйовано понад 30 осіб, зокрема 4 дітей.

Удари по центру міста завдали шкоди історичним будівлям, громадським місцям, житловим будинкам, а також торгівельним павільйонам та автомобілям.

Станом на ранок:

  • Поранено 25 осіб, серед яких тримісячний хлопчик.
  • Госпіталізовано 5 осіб (4 жінки та одного чоловіка).
  • Більшість постраждалих перебувають у легкому та середньому стані.

Міський голова Харкова та ОВА оперативно інформували про ситуацію, рятувальні служби продовжують розбирати завали та допомагати постраждалим.

Ця атака стала черговим прикладом зухвалого обстрілу цивільної інфраструктури Харкова, який зазнає ударів від початку повномасштабного вторгнення.


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