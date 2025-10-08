        Суспільство

        Армія РФ вдарила касетними боєприпасами по Харківщині: пошкоджено електричку, зазнав поранень чоловік

        Галина Шподарева
        8 Жовтня 2025 13:26
        читать на русском →
        Пошкоджена електричка / Фото: Вячеслав Задоренко
        Пошкоджена електричка / Фото: Вячеслав Задоренко

        Сьогодні, 8 жовтня, близько 10:00, російські окупанти вдарили по місту Дергачі Харківської області касетними боєприпасами з РСЗВ “Смерч”.

        Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

        “У результаті численних уламкових влучань по густонаселеному житловому кварталу було поранено 72-річного місцевого мешканця. З травмами нижніх кінцівок медики швидкої госпіталізували чоловіка до однієї з харківських лікарень, наразі його стан стабільний”, – йдеться в повідомленні.

        Також у власника одного з домогосподарств загинула велика рогата худоба. Пошкоджено близько десяти приватних будинків і господарчих споруд, цивільний автомобіль та електропоїзд, який у цей час рухався зі Слатиного до Харкова.

        “У вагонах потяга вибито вікна, пошкоджено обшивку. Пасажири залишились неушкодженими, потяг продовжив рух за маршрутом”, – розповів Задоренко.

        Наразі на місці події працюють поліцейські та фахівці ДСНС.

        Наслідки обстрілу Дергачів 8 жовтня / Фото: Вячеслав Задоренко

