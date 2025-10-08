Армія РФ вдарила касетними боєприпасами по Харківщині: пошкоджено електричку, зазнав поранень чоловік

Сьогодні, 8 жовтня, близько 10:00, російські окупанти вдарили по місту Дергачі Харківської області касетними боєприпасами з РСЗВ “Смерч”.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“У результаті численних уламкових влучань по густонаселеному житловому кварталу було поранено 72-річного місцевого мешканця. З травмами нижніх кінцівок медики швидкої госпіталізували чоловіка до однієї з харківських лікарень, наразі його стан стабільний”, – йдеться в повідомленні.

Також у власника одного з домогосподарств загинула велика рогата худоба. Пошкоджено близько десяти приватних будинків і господарчих споруд, цивільний автомобіль та електропоїзд, який у цей час рухався зі Слатиного до Харкова.

“У вагонах потяга вибито вікна, пошкоджено обшивку. Пасажири залишились неушкодженими, потяг продовжив рух за маршрутом”, – розповів Задоренко.

Наразі на місці події працюють поліцейські та фахівці ДСНС.