Армія РФ вдарила балістикою: Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рога (відео)

Вдень 17 січня російська армія вдарила по Кривому Рогу балістичними ракетами. Відомо про чотирьох загиблих, триває рятувальна операція.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.

“Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Триває рятувальна операція”, – написав Зеленський.

Президент наголосив, що кожен такий удар демонструє характер дій Росії. За його словами, Росія не припиняє агресію самостійно, її можна зупинити лише спільними зусиллями та тиском міжнародної спільноти.