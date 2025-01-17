Суспільство

Армія РФ вдарила балістикою: Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рога (відео)
17 Січня 2025 14:16
Рятувальники на місці ракетного удару в Кривому Розі / Фото: ДСНС
Рятувальники на місці ракетного удару в Кривому Розі / Фото: ДСНС

Вдень 17 січня російська армія вдарила по Кривому Рогу балістичними ракетами. Відомо про чотирьох загиблих, триває рятувальна операція.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.

“Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Триває рятувальна операція”, – написав Зеленський.

Президент наголосив, що кожен такий удар демонструє характер дій Росії. За його словами, Росія не припиняє агресію самостійно, її можна зупинити лише спільними зусиллями та тиском міжнародної спільноти.


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