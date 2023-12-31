Політика

Армія РФ намагалася прорвати оборону біля Синьківки на Куп’янському напрямку

31 Грудня 2023 09:24
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генштаб

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 російських атак в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону українських військ, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки на семи напрямках.

За даними штабу, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 російські атаки біля Макіївки, на Бахмутському – 9 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

«На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначив, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки, де було 8 атак, на Шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника поблизу Приютного, на Запорізькому – відбили 4 атаки західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму, але війська РФ не залишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій – протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.


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