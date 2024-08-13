Суспільство

Армія РФ атакувала Суми: є поранений
13 Серпня 2024 08:23
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обстріли, суми
Ілюстративне фото / AP

13 серпня окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури у Сумах.

Про це у Телеграмі повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Наслідки ворожої атаки уточнюються, йдеться в повідомленні.

Пізніше у Сумській МВА повідомили, що внаслідок удару є постраждалий.

“Є один поранений, його забрала швидка. Тимчасово р-н Веретенівки без газу та електроенергії до завершення робіт. Усі служби працюють!”, – йдеться у повідомленні.


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