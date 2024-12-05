Армія РФ атакувала Нікопольщину: є влучання 

Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області ракетами, БПЛА та артилерією, в результаті чого були пошкоджені агропідприємство, приватні житлові будинки, машина, газогін та ЛЕП.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

“Вночі ворог кілька разів цілив по Нікопольщині. Вдарив ракетами, дроном-камікадзе та артилерією. Атакував Нікополь, Покровську – міську і сільську, Марганецьку громади.



Пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарська споруда, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач”.