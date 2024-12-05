Кримінал

Армія РФ атакувала Нікопольщину: є влучання 
5 Грудня 2024 08:24
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атаки ворога, нікополь
Наслідки атаки / Telegram

Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області ракетами, БПЛА та артилерією, в результаті чого були пошкоджені агропідприємство, приватні житлові будинки, машина, газогін та ЛЕП.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

“Вночі ворог кілька разів цілив по Нікопольщині. Вдарив ракетами, дроном-камікадзе та артилерією. Атакував Нікополь, Покровську – міську і сільську, Марганецьку громади.

Пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарська споруда, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач”. 


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