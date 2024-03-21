Армія Ізраїлю захопила 650 терористів ХАМАС

Під час операції в лікарні «Шифа» в місті Газа ЦАХАЛ та служба внутрішньої безпеки «Шин-Бет» захопила близько 650 терористів та кількох високопоставлених командирів ХАМАСу і «Ісламського джихаду».

Про це повідомляє Times of Israel.

Бойовики «Ісламського джихаду» (ІД), які ховалися в медичному центрі, здалися військам, повідомила Армія оборони Ізраїлю. Серед них були Хусам Саламе, командир відділу спостереження та розвідки ІД у місті Газа, і його брат Віссам Саламе, керівник підрозділу пропаганди терористичного угруповання.

Ізраїльські сили оборони також захопили у «Шифі» трьох старших офіцерів так званої штаб-квартири ХАМАСу на Західному березі річки Йордан, завданням якої є підготовка нападів на Ізраїль з території Західного берега.

«Шин-Бет» повідомив, що один із них – це Махмуд Кавасмех, один із організаторів викрадення і вбивства трьох ізраїльських підлітків у 2014 році, і Хамдалла Хасан Алі, який також брав участь у керівництві нещодавніми нападами на Західному березі річки Йордан.

Затриманих терористів доставили до Ізраїлю для подальшого допиту в «Шин-Бет».

За даними ЦАХАЛу, в ході рейду, який розпочався рано вранці в понеділок, було знищено понад 140 бойовиків.

Під час обшуку лікарні солдати ЦАХАЛу вилучили зброю і документи розвідки.

За словами військових, бої в «Шифі» все ще тривають, і очікується, що вони триватимуть ще кілька днів, поки всі терористи не будуть захоплені в полон або вбиті.