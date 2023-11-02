Армія Ізраїлю почала знищувати тунелі ХАМАС у Газі

Інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів угруповання ХАМАС у межах сектору Гази, куди вже увійшли підрозділи ЦАХАЛу.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Армійські інженери починають широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАСу в районах сектору Гази, які перебувають під контролем Ізраїлю з початку наземного наступу”, – йдеться у повідомленні.

Бойові сапери використовують різні види роботів та вибухові пристрої, щоб зруйнувати тунелі, підірвати будь-які мініпастки, встановлені ХАМАСом, та вбити терористів.

“Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати, жалити, стріляючи з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція”, — розповів старший офіцер Південного командування ЦАХАЛ.

“Ми збираємося обвалити під’їзди та тунелі на них. Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, звідки не можуть втекти. Вони загинуть у тунелях”, – сказав він.

Зазначається, що ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не враховуючи ті, що були знешкоджені внаслідок авіаударів.