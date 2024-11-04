Економіка

АРМА виставить на аукціон російський танкер Nika Spirit
4 Листопада 2024 20:55
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аукціон
Російський танкер Nika Spirit / Фото: Reuters

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало ухвалу суду щодо реалізації російського танкера Nika Spirit.

Про це повідомила керівниця Агентства Олена Дума.

“Нацагентство отримало ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва про передачу російського танкера Nika Spirit для реалізації. Це рішення стало можливим завдяки ініціативі АРМА та клопотанню прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Раніше рішенням суду цей актив був переданий АРМА для управління”, – повідомила Дума.

Далі —  конкурс на організатора реалізації, відбір незалежного оцінювача, оцінка та публікація активу на Прозорро.Продажі.

Танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно під номером ІМО 8895528 було ідентифіковано як таке, що використовувалось для блокування Керченської протоки у листопаді 2018 року.


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