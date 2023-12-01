Політика

Аргентина відмовилася вступати до БРІКС

1 Грудня 2023 13:09
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аргентина

Аргентина відмовилася від пропозиції вступити до альянсу країн БРІКС, куди входять Росія і Китай.

“Ми не приєднаємось до групи БРІКС”, – написала у соцмережі Х (Twitter) майбутня міністерка закордонних справ Аргентини Діана Мондіно.

Аргентина могла вступити до БРІКС з 1 січня 2024 року.

Крім Аргентини, пропозиції також отримали Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ. Розширення БРІКС до 11 членів було затверджено на саміті в ПАР на початку листопада з ініціативи Китаю, який прагне надати організації більшої глобальної ваги.


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