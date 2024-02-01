Арестович зміг виїхати з України завдяки листу ГУР 

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).

Про це повідомляє УП з посиланням на журналістський антикорупційний центр NGL.media.

48-річний Олексій Арестович виїхав 4 вересня 2023 року у Польщу через пункт пропуску Краківець-Корчова. За даними джерела NGL.media у прикордонній службі, підставою для його виїзду став лист Головного управління розвідки МО України.

Уже майже 5 місяців він не повертається в Україну.

Раніше Арестович неодноразово виїджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через Краківець завдяки листу ГУР і повернувся лише наприкінці червня, провівши за межами України майже півтора місяці.

Крім двох згаданих випадків, із моменту вторгнення росіян 24 лютого 2022 року Арестович виїжджав за кордон ще 7 разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови прикордонників, як радник Офісу президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше 9-ти днів.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) відмовилася надати NGL.media офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, мотивуючи це тим, що “інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя”.

Представники ГУР не відповіли на запитання NGL.media протягом двох тижнів.

У травні минулого року завдяки схожому листу ГУР з України виїхав депутат Київради Владислав Трубіцин – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де мали розглядати його справу за звинуваченням у хабарництві. “Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення”, – пояснював тоді представник ГУР Андрій Юсов.

Журналісти звернулися з проханням про коментар до Арестовича через приватні повідомлення у кількох месенджерах, але на момент публікації відповіді не отримали.