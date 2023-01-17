Арестович вибачився за слова про причини підриву будинку у Дніпрі

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вибачився за свої слова про причини підриву багатоквартирного будинку в Дніпрі, заявивши, що «здійснив серйозну помилку». При цьому сам Арестович визначив коло осіб, яким направлено вибачення, а також коло тих громадян, перед якими він не збирається вибачатися.

«Так ось, я хочу сьогодні реально вибачитися перед наступними людьми. По-перше, родичам та близьким загиблих та постраждалих. По-друге, мешканцям Дніпра, які особисто переживають цю трагедію. І третє, усім українцям та неукраїнцям, яких мої слова теж зачепили», — сказав Арестович в одному з прямих ефірів.

Однак, за його словами, жодних вибачень не варто чекати політтехнологам, які «крутили» його висловлювання. «Жодних вибачень, буде розмова зовсім інша», — сказав радник Офісу президента України.

15 січня Арестович заявив, що трагедію із жертвами у Дніпрі спровокувала робота українських засобів ППО. «Рету, що летіла над Дніпром, збили. Вона вибухнула, коли впала на під’їзд», – сказав він тоді. Потім, після обурення словами серед українців, Арестович пояснив своє припущення втомою.