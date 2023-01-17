Арестович подав заяву про відставку

Радник офісу президента України Олексій Арестович подав заяву про звільнення з посади. Про це він написав у своєму фейсбуці.

“Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку”, – написав він.

15 січня Арестович заявив, що трагедію із жертвами у Дніпрі спровокувала робота українських засобів ППО. «Рету, що летіла над Дніпром, збили. Вона вибухнула, коли впала на під’їзд», – сказав він тоді. Потім, після обурення словами серед українців, Арестович пояснив своє припущення втомою і вибачився.