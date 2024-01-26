Політика

Арахамія запропонував відправляти нардепів військові навчання

26 Січня 2024 08:42
читать на русском →
слуга народу

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів. За його словами, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

Про це пише LB.ua.

Арахамія вважає, що держслужбовці та нардепи мають проходити їх на загальних умовах із іншими українцями, але для депутатів це не буде навчання full-time.

Очільник фракції заявив, що українцям потрібно розʼяснити, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в «учебку», де не має достатнього навчання, в потім одразу — на фронт.

«Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм», — сказав він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Січня 2024 07:01

ЄС офіційно розпочав процес скринінгу українського законодавства, – Зеленський
26 Січня 2024 08:04

Конгрес досягнув згоди щодо кордону, від якої залежить допомога Україні – The Guardian
26 Січня 2024 07:52

ООН не може перевірити інформацію про обставини падіння Іл-76
26 Січня 2024 07:28

Генштаб: на фронті за добу відбулося 82 бойових зіткнення, на Мар’їнському напрямку відбили 25 атак росіян
25 Січня 2024 21:34

Китайські камери в Україні передають інформацію на сервери країни – виробника – “Схеми”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки