Арахамія запропонував відправляти нардепів військові навчання

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів. За його словами, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

Про це пише LB.ua.

Арахамія вважає, що держслужбовці та нардепи мають проходити їх на загальних умовах із іншими українцями, але для депутатів це не буде навчання full-time.

Очільник фракції заявив, що українцям потрібно розʼяснити, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в «учебку», де не має достатнього навчання, в потім одразу — на фронт.

«Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм», — сказав він.