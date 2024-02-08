Арахамія розповів, які пункти законопроекту про мобілізацію хочуть змінити

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що до ухваленого в першому читанні урядового законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації «у всіх є питання», над якими профільний комітет працюватиме до другого читання.

Про це він написав у Telegram у четвер, 8 лютого.

Зокрема, Арахамія перелічив три аспекти законопроєкту, які опрацюють:

щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, — хочуть залишити все в редакції чинного законодавства;

переглянуть підхід до аспірантів — остаточного рішення немає, «шукатимуть компроміс»;

блокування рахунків.

Останній пункт, який є у законопроєкті, Арахамія назвав «точно неприйнятною нормою», яку, за його словами, навряд чи хтось підтримує в парламенті.

«Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян», — заявив він.