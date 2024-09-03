Арахамія анонсував “велике перезавантаження уряду”

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія ввечері 3 вересня анонсував зміни в Кабінеті міністрів України. За його словами, більш як 50% штату уряду зазнають змін.

“Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09”, – написав він у Telegram.

Як повідомляв спікер парламенту Руслан Стефанчук, до Верховної ради 3 вересня надійшли кілька заяв про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук сказав, що всі чотири заяви Верховна рада розгляне на одному з найближчих пленарних засідань.