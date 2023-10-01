Apple виявила проблеми, що викликають перегрів iPhone 15

Техногигант Apple заявив, що виявив кілька проблем, через які нові iPhone можуть грітися сильніше, ніж очікувалося, включаючи помилку в програмному забезпеченні iOS 17, яку буде виправлено в майбутньому оновленні. Про це пише Reuters.

Після скарг на те, що нові телефони сильно нагріваються, Apple заявила, що пристрій може відчуватися тепліше в перші кілька днів «після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність».

«Інша проблема стосується деяких недавніх оновлень програм сторонніх розробників, які спричиняють їх перевантаження системи», — сказали в Apple, додавши, що компанія працює з розробниками програм над виправленнями, які знаходяться в процесі розгортання.

До програм сторонніх розробників, які спричиняють проблему, належать гра Asphalt 9; Instagram і Uber. За даними Apple, Instagram вже вирішив проблему зі своїм додатком 27 вересня.