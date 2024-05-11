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Apple близька до укладення угоди з OpenAI, щоб встановити ChatGPT на iPhone

11 Травня 2024 16:18
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Apple, iPhone, штучний інтелект
Компанія Apple планує зробити сенсацію у світі штучного інтелекту в червні, коли проведе щорічну Всесвітню конференцію розробників / Фото AFP

Apple уклала угоду з OpenAI про використання технології стартапу в iPhone, що є частиною ширшої програми з впровадження функцій штучного інтелекту у свої пристрої. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За словами людей, які попросили не називати їхніх імен, оскільки ситуація має приватний характер, обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18, наступній операційній системі Apple для iPhone. Apple також вела переговори з Google про ліцензування чат-бота Gemini цій компанії. Ці переговори не привели до угоди, але тривають.

Угода з OpenAI дозволила б Apple запропонувати популярного чат-бота як частину серії нових функцій штучного інтелекту, про які компанія планує оголосити наступного місяця.

Apple планує зробити свій внесок у розвиток штучного інтелекту в червні, коли відбудеться щорічна Всесвітня конференція розробників. Як повідомляє Bloomberg, у рамках цієї конференції компанія запускатиме деякі зі своїх майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені процесорами власного виробництва.

Минулого року виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що особисто він використовує ChatGPT від OpenAI, але додав, що існує “низка проблем, які необхідно вирішити”. Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являтимуться в продуктах Apple “дуже продумано”.

Минулого тижня під час телефонної конференції Apple, присвяченій прибутку, він стверджував, що Apple матиме перевагу в галузі ШІ.

“Ми віримо в перетворюючу силу і перспективи ШІ і вважаємо, що у нас є переваги, які будуть відрізняти нас в цю нову епоху, в тому числі унікальне поєднання безшовної інтеграції обладнання, програмного забезпечення і сервісів Apple”, – сказав Кук.


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