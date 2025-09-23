Апостиль на документ у Києві: коли потрібен і як оформити

Під час вступу до закордонного вишу, влаштування на роботу або переїзду з сім’єю за кордон важлива правильна підготовка паперів. Простого перекладу недостатньо: у консульстві можуть попросити додаткове підтвердження. Ним слугує апостиль на документ – штамп міжнародного зразка, який робить українські документи юридично дійсними за кордоном.

Апостиль диплома: для навчання і роботи

Підтвердження диплома – обов’язкова умова для навчання або роботи за кордоном. Такий штамп ставиться в Міністерстві освіти і науки України. За необхідності оформляється не тільки сам диплом, а й додаток до нього. Після цього документ офіційно визнається в більшості країн Європи, Америки та Азії.

Зарубіжні університети або роботодавці попросять і апостиль на диплом, і переклад місцевою мовою з нотаріальним засвідченням. Якщо зробити це заздалегідь, оформлення проходить швидше.

Апостиль на довідку про несудимість

Під час отримання візи, посвідки на проживання або працевлаштування за кордоном перевірка на наявність судимостей є стандартною процедурою. Щоб довідка мала юридичну силу за кордоном, потрібен апостиль. Його ставить МВС України. Терміни оформлення можуть сягати 10 робочих днів, тому важливо враховувати час подання документів.

Особливо часто таку довідку запитують консульства Канади, США та країн Євросоюзу. Без штампа вона діє тільки в Україні.

Апостиль на свідоцтво про шлюб

Свідоцтво про шлюб підтверджує сімейний стан і часто необхідне під час еміграції, зміни прізвища або подачі документів у закордонні органи.

Цей вид апостиля проставляється Міністерством юстиції. Якщо оригінал документа старого зразка або ламінований, спочатку потрібен дублікат.

Апостиль на свідоцтві про народження

Свідоцтво про народження потрібне під час виїзду дитини за кордон, а також у спадкових і майнових питаннях. Щоб цей документ мав силу за межами України, потрібен апостиль. Цю процедуру також виконує Міністерство юстиції.

Якщо бланк пошкоджений або застарів, доведеться замовити новий. Тільки потім ставлять відмітку, і свідоцтво визнається в інших країнах.

Де оформити апостиль документів у Києві терміново

Терміни залежать від відомства: у Мін’юсті оформлення займає кілька днів, у МВС – близько десяти, а в МОН процедура може розтягнутися до місяця.

