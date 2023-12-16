АПЛ: Матч між “Борнмутом” та “Лутон Таун” було припинено, а потім – скасовано

Капітан футбольного клубу «Лутон Таун» Том Лок’єр знепритомнів під час матчу 17-го туру чемпіонату Англії проти «Борнмуту». Як повідомив ВВС, гра була припинена, а потім скасована.

Матч проходив у Борнмуті і був перерваний за рахунку 1:1. На 59-й хвилині Том Лок’єр упав на поле. Йому надали першу медичну допомогу, а потім його забрали на ношах. Коментатор Гарі Тафус у соцмережі X повідомив, що Лок’єр у свідомості.

Український захисник “Борнмута” Ілля Забарний розпочав матч з перших хвилин і став свідком цього страшного моменту.

Прес-служба АПЛ офіційно повідомила, що поєдинок «Борнмут» – «Лутон Таун» перенесено на невизначений термін:

«Матч Прем’єр-ліги між «Борнмутом» та «Лутон Таун» перервано через те, що футболіст потребував медичної допомоги. Наші думки з Томом Лок’єром та всіма гравцями, які брали участь у сьогоднішньому матчі».