AP: Пентагон попередив Конгрес США, що в нього закінчуються гроші для України

Пентагон попередив Конгрес США, що в нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили в Україну. Про це йдеться у листі контролера Міноборони країни Майкла Маккорда лідерам Палати представників та Сенату, який публікує Associated Press.

За його словами, із $25,9 млрд, виділених Конгресом на поповнення військових запасів США, які прямують в Україну, залишилося $1,6 млрд.

Йдеться про мільйони артилерійських снарядів та ракет, які необхідні для наступу Сил оборони. Також у Пентагону залишилося близько $5,4 млрд на постачання зброї та техніки зі своїх запасів.

Маккорд заявив, що США повністю закінчилося довгострокове фінансування Києва в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України, яка надає гроші для укладання контрактів на майбутнє озброєння.

“Ми вже були змушені уповільнити поповнення наших власних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування. Нездатність своєчасно поповнити наші військові сили може завдати шкоди боєздатності наших збройних сил”, — заявив він.

Також урядовець додав, що без додаткового фінансування США будуть змушені відкласти або скоротити передачу протиповітряної оборони, боєприпасів, безпілотників, а також техніки для проривів.