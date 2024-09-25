Кримінал

Антивакцинатора Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ
25 Вересня 2024 16:52
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Остап Стахів / Фото з Facebook Стахіва

За матеріалами СБУ підозру отримав львівський блогер, який зливав локації розміщення ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як повідомляють ЗМІ, мова йдеться про “антивакцинатора” Остапа Стахіва, який під час пандемії COVID-19 поширював російську пропаганду.

“Через свої акаунти в соцмережах “блогер” розповсюджував деструктивний контент. Зокрема він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили “треті країни”, які “спровокували” Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку”, – повідомили в СБУ.

Окрім цього він організував онлайн-курси “журналістики”, на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного слухача.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.


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