Кримінал

Антивакцинатору Стахіву знову не обрали запобіжний захід
30 Вересня 2024 11:48
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суд
Остап Стахів / Фото: hromadske

Галицький районний суд Львова втретє не зміг обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва. Його підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Остап Стахів подав клопотання про відвід судді. Суд оголосив про перерву.

Перед цим Остапа Стахіва двічі викликали до суду — 25 вересня та 27 вересня. Антивакцинатор не з’явився на засідання через те, що його разом з адвокатом викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Через це запобіжний захід тоді так і не змогли обрати.

За даними слідства, у січні 2024 року він під час етеру розповсюдив інформацію про розташування особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Також він організував платні курси “Статус. Журналіст”, де після 21 дня усім, хто пройшов цей курс, обіцяли видати журналістські посвідчення.


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