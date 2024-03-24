Спорт

Ангеліна Калініна зупинила другу ракетку світу на турнірі WTA

24 Березня 2024 09:46
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теніс
Ангеліна Калініна дає інтерв'ю після перемоги над Ариною Соболенко / Скріншот з ефіру тенісного турніру в Маямі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№36 WTA) пробилася до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 у Маямі.

У матчі третього раунду основи українка переграла «нейтральну» спортсменку Аріну Соболенко (№2 WTA) у трьох сетах: 6:4, 1:6, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. Після фінального розіграшу Соболенко знищила свою ракетку, кілька разів зі злості ударивши нею об покриття корту.

Для Калініної це була найбільш високорейтингова перемога в кар’єрі. Раніше вона тричі обігрувала суперниць із першої десятки, і лише раз – із топ-5.

У наступному раунді Калініна змагатиметься проти Юлії Путінцевої з Казахстану (№68 WTA).

Ангеліна залишилася останньою з українок в одиночній сітці змагань у Маямі. Раніше вибули Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.


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