Ангеліна Калініна зупинила другу ракетку світу на турнірі WTA

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№36 WTA) пробилася до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 у Маямі.

У матчі третього раунду основи українка переграла «нейтральну» спортсменку Аріну Соболенко (№2 WTA) у трьох сетах: 6:4, 1:6, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. Після фінального розіграшу Соболенко знищила свою ракетку, кілька разів зі злості ударивши нею об покриття корту.

Для Калініної це була найбільш високорейтингова перемога в кар’єрі. Раніше вона тричі обігрувала суперниць із першої десятки, і лише раз – із топ-5.

У наступному раунді Калініна змагатиметься проти Юлії Путінцевої з Казахстану (№68 WTA).

Ангеліна залишилася останньою з українок в одиночній сітці змагань у Маямі. Раніше вибули Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.