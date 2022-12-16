Анджеліна Джолі залишає агентство ООН у справах біженців

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі покине свою роль спеціального представника Управління ООН у справах біженців (УВКБ ООН), але залишиться гуманітарним активістом, повідомили в ООН у п’ятницю.

Джолі, яка протягом 21 року роботи в УВКБ ООН виконувала понад 60 завдань на місцях, сказала, що хоче продовжувати працювати з біженцями за межами глобальної організації, пише Reuters.

«Я продовжуватиму робити все, що в моїх силах, у наступні роки, щоб підтримати біженців та інших переміщених осіб», — заявила Джолі у заяві, оголосивши про свій відхід.

«Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що настав час для мене працювати по-іншому, безпосередньо співпрацюючи з біженцями та місцевими організаціями та підтримуючи їхню адвокацію для пошуку рішень», — сказала вона.

Джолі є спеціальним представником УВКБ ООН з 2012 року.

Цього року вона відвідала Ємен та Україну, щоб зустрітися з переселенцями.