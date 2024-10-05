Анджеліна Джолі продає свій Ferrari 250 GT

Вінтажний Ferrari, що належить Анджеліні Джолі, буде виставлено на «Винятковий розпродаж» аукціонного дому Christie’s 20 листопада в Парижі, передає Bloomberg.

Джолі є нинішньою власницею Ferrari 250 GT 1958 року випуску з кузовом від Pininfarina SpA, підтвердили в Christie’s. Чорне купе з колесами зі спицями є 11-м із 353 екземплярів, побудованих з 1955 по 1960 рік, згідно з каталогом продажів. Однак багато деталей, пов’язаних із хедлайнером аукціону, залишаються незрозумілими, включно з основними фактами, що стосуються його походження, механічного стану і того, скільки компонентів є оригінальними для автомобіля.

Вперше представлена на Паризькому автосалоні 1958 року, модель Ferrari 250 GT coupé оснащувалася 12-циліндровим 240-сильним двигуном з дуже популярними і передовими карбюраторами Weber. Спортивна дводверка замінила купе Ferrari Boano і Ellena і продемонструвала нові можливості дизайнерського бюро Pininfarina, яке нещодавно відкрило свій завод у Гругліаско, Італія, і було готове до більш великосерійного виробництва.

Під час телефонної розмови та обміну електронними листами представник Christie’s підтвердив, що автомобіль зберіг оригінальний двигун, але, «імовірно», був перефарбований у 1978 році в біло-блакитний колір; оригінальний чорний салон був замінений на червоний. Одометр показує 64 244 милі, хоча неясно, чи були ці милі початковими. Christie’s відмовився повідомити, як довго актриса володіла автомобілем і чи користувалася вона ним взагалі. Аукціонний дім очікує, що його вартість становитиме від €600 000 до €800 000.

За даними Hagerty Inc. середня вартість моделей Ferrari 250 GT 1958 року впала за останній рік: з $525 000 за екземпляр у хорошому стані в жовтні 2023 року до $410 000 за такий самий сьогодні. Падіння цін відображає охолодження ринку колекційних автомобілів загалом. Результати серпневих аукціонів у Монтереї впали на 8% порівняно з 2023 роком.

Пропозиція з’явилася після того, як стало відомо про майбутнє придбання Christie’s відомого автомобільного аукціонного дому Gooding & Co. У 2007 році компанія відмовилася від автомобільних аукціонів як сегмента, але іноді продовжувала продавати автомобілі у складі окремих колекцій. Під час благодійного розпродажу 2022 року вона продала Aston Martin DB5 з фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» за понад 3 мільйони доларів.

Gooding не брав участі в продажу Ferrari 250 GT, підтвердив представник Christie’s. Він відмовився надати додаткову інформацію про його придбання або процес перевірки.

Автомобіль буде виставлено на загальний огляд 14, 16 і 20 листопада в шоу-румі Christie’s у Парижі.