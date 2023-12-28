Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу. Про це повідомила пресслужба УАФ.

Кандидатуру Шевченка на посаду очільника УАФ затвердили за підсумками засідання реєстраційної комісії організації. Вибори відбудуться у четвер, 25 січня 2024 року, на позачерговому Конгресі Української асоціації футболу.

“Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом. Також від кандидата отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ”, – йдеться у заяві організації.