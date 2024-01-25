Спорт

Андрій Шевченко – новий президент Української асоціації футболу

25 Січня 2024 13:20
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футбол

Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ, повідомляє “Суспільне Спорт”.

47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду за місяць до виборів. Після того Андрій підтвердив, що братиме участь у виборах. Безпосередньо на Конгресі “за” Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, “проти” та “утрималися” – 0.

На посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.

Перед виборами новий президент УАФ провів кілька зустрічей з членами асоціації у Києві, Львові та Харкові.


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