Американський винищувач F-16 розбився в Південній Кореї

Американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї в середу, 31 січня. Пілоту вдалося катапультуватися.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap з посиланням на численні джерела.

За інформацією, винищувач впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула.

Це сталося близько 8:40 ранку за місцевим часом. У Кунсані розташована авіабаза ВПС США, на якій є літаки F-16.

“Винищувач впав у воду, врятований пілот у безпеці”, – сказало джерело, побажавши залишитися анонімним.