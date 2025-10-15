Американський фонд SEAF інвестує у Львівський бізнес до 30 мільйонів доларів

Американський інвестиційний фонд SEAF оголосив про початок роботи в Україні. Першим містом, де він реалізує свої програми, стане Львів. З 2026 року фонд планує інвестувати до 30 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова Андрій Садовий підписав угоду з інвестиційним фондом SEAF / Фото: Андрій Садовий

За його словами, угоду з фондом підписали у Вашингтоні. SEAF — один із найвідоміших американських інвестиційних фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у більш ніж 40 країнах світу.

«SEAF починає роботу в Україні, і стартовою точкою стане Львів», — зазначив Садовий.

Він пояснив, що з 2026 року фонд планує інвестувати до 30 мільйонів доларів у проєкти, спрямовані на розвиток підприємництва — від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць.

Фонд також підсилить чинні міські програми підтримки бізнесу. «Наприклад, місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм», — зазначив мер.

Садовий наголосив, що це «реальні інвестиції у розвиток Львова і всієї України» та подякував американським партнерам за довіру до міста.