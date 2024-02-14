Американські конгресмени отримали попередження про “серйозну загрозу нацбезпеці”, пов’язану з Росією — CNN

Голова комітету Палати представників США з питань розвідки Майк Тернер надав членам Конгресу розвіддані про «серйозну загрозу нацбезпеці», повідомляє телеканал CNN у середу, 14 лютого.

Два джерела CNN і неназваний офіційний представник США сказали, що загроза пов’язана з Росією. За словами багатьох співрозмовників CNN, секретна інформація «дуже чутлива».

Раніше 14 лютого Тернер надіслав своїм колегам у Конгресі лист про «дестабілізуючий іноземний військовий потенціал». Одне з джерел журналістів сказало, що «це вельми тривожний і дестабілізуючий російський потенціал, про який ми дізналися нещодавно». У листі також сказано, що розвідувальний комітет Палати 13 лютого підтримав відкриття конгресменам доступу до певної інформації, вони мають час ознайомитись із нею до п’ятниці. Тернер також закликав президента США Джо Байдена розсекретити інформацію, що стосується цієї загрози.

Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що особисто звернувся до провідних законодавців Конгресу перед заявою Тернера. За його словами, вони запланували зустріч на четвер, 15 лютого.