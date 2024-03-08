Американські дипломати попередили про загрозу терактів у Москві

7 березня американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Там закликали американців уникати великих скупчень людей протягом 48 годин

Про це йдеться на сайті дипустанови, передає Еспресо.

“Посольство відслідковує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин”, – йдеться у повідомленні.

Дипломати закликали уникати великих скупчень людей, читати медіа та розуміти оточення, в якому вони перебувають.

Це повідомлення також з’явилось на сайті британського уряду в розділі щодо поїздок до РФ. Згодом МЗС Канади також поширило цю заяву.

На сайті німецького МЗС попередили, що посольство в Москві та генконсульство в Санкт-Петербурзі 8 березня будуть закритими. Це повідомлення визначено тегом “увага”. Зауважимо, що 8 березня у РФ держвихідний.

8 березня МЗС Латвії закликало своїх громадян не їздити до Росії, а тих, хто перебуває в країні, покинути її якнайшвидше.

“Закликаємо громадян Латвії, які перебувають у Росії, бути обережними та уникати масових скупчень, оскільки, посилаючись на інформацію, надану посольством США в Москві, протягом найближчих 48 годин у Москві можливі терористичні акти. Можливості надання консульської допомоги громадянам Латвії в Росії обмежені”, – йдеться у повідомленні.