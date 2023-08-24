Американські чиновники вважають, що літак Пригожина був збитий російською ракетою

Чиновники американського уряду вважають, що літак, на борту якого міг бути Євгеній Пригожин й інші керівники “ПВК Вагнер”, ймовірно був збитий російською ракетою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців, які спілкувались на умовах анонімності.

За словами двох співрозмовників агентства, США схильні вважати, що літак з ватажками ПВК “Вагнер” збила ракета “земля-повітря”, запущена з російської території.

Вони наголосили, що це попередні припущення і ситуацію продовжують аналізувати.