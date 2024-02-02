Суспільство

Америка вимагає, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО

2 Лютого 2024 07:34
читать на русском →
нато, швеція, сша, Угорщина
Білий дім / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Високопоставлені законодавці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши, що Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном, якщо не вживе заходів.

Про це повідомляє УП з посиалнням на Reuters.

Голова комітету Демократичної партії із закордонних справ сенатор Бен Кардін заявив, що він “глибоко стурбований” напрямком діяльності нинішнього уряду Угорщини. 

Депутат відзначив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримував допомогу Україні від Євросоюзу, а також перешкоджає вступу Швеції в НАТО.

“Партнери не роблять цього. І я сумніваюся, чи є вони надійним союзником для нашої програми безвізу”.

Програма безвізового режиму дозволяє громадянам 41 країни подорожувати до Сполучених Штатів на термін до 90 днів без візи.

А сенатори демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс, які є співголовами Групи спостерігачів від НАТО в Сенаті, виступили з заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс: “Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зіпсувати її відносини зі Сполученими Штатами та НАТО”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Лютого 2024 10:21

Путін планує інтегрувати окуповані українські території протягом шести років – ISW
2 Лютого 2024 10:04

Окупанти упустили авіабомбу на окуповану Луганщину
2 Лютого 2024 09:33

Під час атаки на Кіровоградщину було влучання в інфраструктурний об’єкт
2 Лютого 2024 08:18

Росіяни вночі запустили 25 “Шахедів”, 11 – збито
2 Лютого 2024 07:34

Америка вимагає, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
усі думки