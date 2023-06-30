Економіка

Америка та Фінляндія надали Україні понад 1,2 млрд доларів гранту

30 Червня 2023 10:13
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грант, сша, фінляндія

В четвер, 30 червня, державний бюджет України отримав грантові кошти в сумі 1,215 мільярда доларів: 1,2 млрд дол від США та 15 млн дол від Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Грантові кошти надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). 

Метою проєкту PEACE in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

У Мінфіні додали, що залучені гранти спрямують на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій).

“Вдячний Урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку у частині забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.


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