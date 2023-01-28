Політика

Америка спостерігає, щоб Китай не допомагав Росії у війні з Україною

28 Січня 2023 10:41
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війна, росія, сша

Сполучені Штати Америки стежать, аби Китай не надавав РФ будь-якої підтримки у її війні з Україною. Також США наголошують КНР про потенційні наслідки такої допомоги.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Ми дали чітко зрозуміти китайцям, що зараз – не час підтримувати Росію. Ми продовжуємо вести ці розмови з китайцями», – зауважив представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення про постачання в Росію китайської нелетальної допомоги.

Кірбі також додав, що в Вашингтоні налаштовані переслідувати організації, які порушують санкції.

“За моєю оцінкою, США та наші союзники мають шанс отримати велику перевагу перед Росією та Китаєм, допомагаючи Україні виграти війну. На мою думку, бажаною стратегією було б спочатку остаточно перемогти Росію, а потім повністю зосередити свою увагу на Китаї”, – заявив колишній помічник держсекретаря США з європейських справ Весс Мітчелл.

Він додає, що підтримка України у війні відповідає інтересам США з низки причин.

“По-перше, таким чином Україна зміцнює своє стримування та зупиняє подальші атаки Росії. По-друге, росіяни на якийсь час слабшають в економічному та військовому відношенні, а європейці, якщо вони виконають свої зобов’язання, зміцнять свою оборону”, – пояснює він.


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