Америка поки не передаватиме Україні АТАСМS

Сполучені Штати поки не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але у майбутньому це питання на порядку денному може зʼявитися.

Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 21 вересня.

“Глава США Джо Байден вирішив, що не надаватиме ATACMS Україні, але він не знімає це з обговорення в майбутньому”, — зазначив посадовець.

Салліван також розповів, що танки Abrams “надійдуть в наступні дні та тижні, за графіком. Однак додав, що не оголошуватиме деталі з міркувань безпеки