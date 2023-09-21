Політика

Америка поки не передаватиме Україні АТАСМS

21 Вересня 2023 21:20
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україна, ракети, сша

Сполучені Штати поки не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але у майбутньому це питання на порядку денному може зʼявитися.

Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 21 вересня.

“Глава США Джо Байден вирішив, що не надаватиме ATACMS Україні, але він не знімає це з обговорення в майбутньому”, — зазначив посадовець.

Салліван також розповів, що танки Abrams “надійдуть в наступні дні та тижні, за графіком. Однак додав, що не оголошуватиме деталі з міркувань безпеки


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