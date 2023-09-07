Америка передасть Україні 190 броньованих авто

Сполучені Штати Америки надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Про це повідомляє посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter (X).

“США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів – особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту”.

Посол США зазначила, що бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції.

Брінк також опублікувала спільне фото із виконувачкою обов’язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.