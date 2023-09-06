Америка надасть Україні снаряди зі збідненим ураном і не тільки

Уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги, зокрема, боєприпасів зі збідненим ураном.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів, міститиме:
- 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;
- обладнання для систем протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;
- тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;
- боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини та інше польове обладнання.
Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.