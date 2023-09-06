Суспільство

Америка надасть Україні снаряди зі збідненим ураном і не тільки

6 Вересня 2023 21:17
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допомога, сша

Уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги, зокрема, боєприпасів зі збідненим ураном.

 Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів, міститиме:

  • 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;
  • обладнання для систем протиповітряної оборони;
  • додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
  • важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;
  • тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;
  • боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини та інше польове обладнання.

Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. 


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